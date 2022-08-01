Оккупанты вновь обстреляли остановку в Харькове, есть погибший и раненый

Сегодня утром российские войска снова обстреляли остановку общественного транспорта в Салтовском районе Харькова. Два человека получили ранения. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.



«Обстреливать остановки общественного транспорта становится системой у российского агрессора. Сегодня в 7:10 опять был ранен человек, который ждал автобуса. Забрала скорая», - написал Терехов.



Один из раненых умер в больнице, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.



Также он рассказал, что в ночь на понедельник оккупанты нанесли удары по городу Мерефа. Был ранен 42-летний охранник, повреждено здание промышленного объекта гражданской инфраструктуры. Ночью противник нанес удар по Чугуеву, повреждено производственное здание.



За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали также Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы области. В результате обстрелов горели лесополосы, были попадания в частные домовладения, спасатели тушили пожары на полях. В Богодуховском районе в результате обстрелов погиб 54-летний мужчина.