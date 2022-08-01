За сутки армия России обстреляла 16 населенных пунктов Донецкой области

Российская армия за прошедшие сутки обстреляла 16 населенных пунктов Донецкой области, убили и ранили мирных жителей региона. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.



Отмечается, что против мирного населения оккупанты применили авиационные ракеты, «Ураганы», «Грады» и артиллерию.

11 ударов нанесла армия РФ по Авдеевке, также били по городам Соледар, Бахмут, Северск, Николаевка, Красногоровка, Марьинка, пгт Нью-Йорк, Северное, селах Ягодное, Предтечино, Курдюмовка, Птичье, Карловка, Георгиевка, Ласточкино.

За сутки оккупантами разрушены и повреждены 43 гражданских объекта - 34 жилых дома, два поля с урожаем, аптека, гаражи, автомобили.

Полиция задокументировала 34 удара по жилому сектору и инфраструктуре войсками РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за прошедшие сутки российские военные убили 3 мирных жителей региона.