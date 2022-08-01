191 человек находится в заложниках у оккупантов в Запорожской области

С марта российские войска захватили в заложники 453 человека на территории Запорожской области, из них 191 до сих пор задержаны. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в интервью «Укринформ».



По его словам, в плену войск РФ шесть представителей местной власти, 13 предпринимателей, 27 руководителей предприятий, учреждений, заведений, организаций. Старух сообщил, что их содержат в подвалах, бьют током, издеваются, требуют деньги, давят на семьи, угрожают похищением детей.



«Пятеро несовершеннолетних были в заложниках. Троих уволили, двое еще остаются. россияне просто ведут террористическую деятельность. Тех людей, которых удерживают временно на день или два, угрожая, требуя – их тысячи», - отметил Старух.

Также он сообщил, что несколько десятков заложников взятых в плен в Запорожской области были освобождены по процедуре обмена, но в последнее время подобных обменов нет. Содержат заложников, по словам главы Запорожской ОВА, на территории Украины, часть вывозили на территорию Донбасса, часть - в Крым.

Ранее в Офисе президента сообщили, что депортированные в РФ мариупольцы возвращаются в Украину через Беларусь.