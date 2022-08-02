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Ночью российские войска обстреляли два района Днепропетровской области

02 августа 2022, 09:03

Ночью российские войска обстреляли два района Днепропетровской области

Ночью российская армия обстреляла два района Днепропетровской области – Синельниковский и Криворожский. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Отмечается, что по Синельниковскому оккупанты ударили РСЗО, в Покровской общине есть разрушение жилья, повреждены автомобили. По предварительной информации Резниченко, люди не пострадали.

В Криворожском районе армия РФ из ствольной артиллерии обстреляла Широковскую и Зеленодольскую общины. Люди не пострадали.

Резниченко также сообщил, что в селе Кошово перебита линия электропередач, пока населенный пункт без света.

Ранее, напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обозначил несколько условий эффективной контр-операции Украины в войне против РФ.

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