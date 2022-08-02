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По Луганской области российская армия ударила восемью ракетами — Гайдай

02 августа 2022, 09:18

По Луганской области российская армия ударила восемью ракетами — Гайдай

Российские войска атаковали участок Луганской области, который до сих пор подконтролен ВСУ, восемью ракетами, нанесены четыре авиаудара по населенным пунктам региона. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, по области 1 августа было нанесено два мощных ракетных удара, семь раз оккупанты атаковали артиллерией, дважды били минометами, а также использовали танки.

Сергей Гайдай сообщил, что всего за сутки ВСУ отразили семь попыток наступления со стороны войск РФ в регионе. Несмотря на значительные потери, российская армия продолжает атаки из Попаснянского направления в сторону Бахмута, по информации главы Луганской ОВА, именно на Бахмутском направлении сосредоточены основные силы противника.

«У россиян нарушено морально-психологическое состояние, из-за того, что их наступление не имеет ожидаемого успеха. С получением ВСУ дальнобойной артиллерии оккупантам теперь трудно засыпать, потому что можно не увидеть рассвета. Как вчера в Первомайске. Или найти только пепел вместо склада с оружием. Кроме того, они ежедневно теряют бойцов и технику во время своих многочисленных атак», - заявил глава Луганской ОВА.

Ранее заместитель командующего войсками оперативного командования «Север» генерал Дмитрий Красильников заявил, что ВСУ должны оборонять Бахмут для того, чтобы не поставить под угрозу Краматорск, Славянск и все донецкое направление.

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