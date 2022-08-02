Российские войска останавливают наступление на Славянск — ISW

Россияне перебрасывают войска с севера Донецкой области на юг Украины в сторону Запорожья. Об этом пишут эксперты американского Института исследования войны (ISW), отмечая, что армия РФ прекращает кампанию по наступлению на Славянск.

«Вывод войск, скорее всего, создаст возможность для Украины начать контрнаступление на Изюмском направлении – так же, как захват Россией Луганской области позволил Украине создать условия для контрнаступления в Херсонской области», — прогнозируют в ISW.

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что украинские военные отбили штурмовые действия российских сил в районах Яковлевки, Вершины, Кодемы и Травневого на Бахмутском направлении.