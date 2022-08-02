«ДНР» заявила о погибшем и четырех раненых от обстрелов за сутки

На подконтрольной группировке «ДНР» территории за минувшие сутки в результате боевых действий погиб один мирный житель — в Куйбышевском районе Донецка.
Об этом сообщает «СЦКК ДНР».
Кроме того, ранения получили 4 гражданских лица в Петровском и Кировском районах Донецка и Горловке.
Подчеркивается, что повреждено 18 домостроений в Куйбышевском, Кировском, Петровском районах Донецка и Горловке, а также два объекта гражданской инфраструктуры.
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