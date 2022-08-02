В Минобороны РФ заявили, что оккупация Донбасса идет «по плану»

В правительстве РФ уверяют, что российская оккупация Донецкой области идет «по плану». Об этом пишет российское СМИ «РИА Новости» со ссылкой на слова министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«После взятия под контроль территории «ЛНР» планово освобождается «ДНР», - заявил он, добавив, что за последнее время оккупанты захватили 6 населенных пунктов. По его словам оккупированы войсками РФ Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское.

Также Шойгу добавил, что россияне оккупировали крупнейшую в Европе Углегорскую теплоэлектростанцию с проектной мощностью 3 тысячи 600 мегаватт.

Ранее эксперты американского Института исследования войны (ISW) заявили, что россияне перебрасывают войска с севера Донецкой области на юг Украины в сторону Запорожья.