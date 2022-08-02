Группировка «ЛНР» пообещала 100 тысяч рублей тем, кто потерял имущество

На оккупированной части Луганской области группировка «ЛНР» пообещала выплачивать помощь людям, утратившим имущество первой необходимости. Об этом сообщает так называемое «правительство ЛНР».
«Право на единовременную денежную помощь в связи с утратой имущества первой необходимости имеют граждане, зарегистрированные и постоянно проживающие в квартире/индивидуальном (усадебном) жилом доме на момент утраты имущества первой необходимости в связи с боевыми действиями», — говорится в «документе».
«ЛНР» уверяет, что «единовременная денежная помощь» составит 100 тысяч рублей на одно домохозяйство. Выплаты обещают только тем, кто потерял имущество с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
«ЛНР» также определила перечень имущества первой необходимости. К нему отнесли следующие предметы: