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В Херсоне сообщают о взрывах

02 августа 2022, 19:27

В Херсоне сообщают о взрывах

Сегодня во временно оккупированном Херсоне прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщает «Общественное Херсон».

Известно, что прозвучало несколько взрывов.

Официальные источники пока что информацию не комментируют.

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