Кабмин согласовал назначение Ярослава Янушевича на должность главы Херсонской ОГА

Сегодня на заседании Кабинет министров Украины согласовал назначение Ярослава Янушевича на должность главы Херсонской областной государственной администрации. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.



«Согласовано назначение Янушевича Ярослава Владимировича главой Херсонской облгосадминистрации», — написал Мельничук.



Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Геннадия Лагуты с должности главы Херсонской ОГА 9 июля. Временно исполняющим обязанности был назначен Дмитрий Бутрий.



Известно, что Ярослав Янушевич работал в Министерстве финансов, в Государственной налоговой администрации, в Госфининспекции, также руководил государственным предприятием «Документ».