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Энергетики вернули свет в 14 населенных пунктов Донецкой области

03 августа 2022, 14:37

Энергетики вернули свет в 14 населенных пунктов Донецкой области

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в 14 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.

Отмечается, что за сутки специалисты вернули свет в дома 12 428 семей в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах.

Больше всего домохозяйств удалось запитать в Торецкой громаде. Снова со светом здесь 5,1 тысячи семей. Энергетикам удалось выполнить работы и в других громадах, подвергающихся постоянным и массированным обстрелам. В частности, в Славянской громаде возобновлено электроснабжение 4,5 тысячи домохозяйств. Ряд работ выполнен в Авдеевской и Бахмутской громадах, где проходят наиболее активные боевые действия. Кроме того, специалисты энергокомпании работали в Марьинской и Константиновской громадах.

«Без света остаются 336 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское», — резюмировали в компании.

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