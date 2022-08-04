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Опасно, долго, дорого: Как выехать из оккупированной Луганщины

04 августа 2022, 12:12

Опасно, долго, дорого: Как выехать из оккупированной Луганщины

Организованная эвакуация из оккупированной части Луганской области невозможна. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Оккупанты "коридоры" не дадут», — подчеркнул руководитель ОВА.

Также он назвал варианты самостоятельного выезда:

  • через Харьковскую область, через дамбу пешком — это довольно опасно, потому что дамба обстреливается;
  • через Запорожье, но там долго нужно стоять в очередях;
  • через Российскую Федерацию, через страны Балтии или на Грузию, а дальше уже выезжать в Украину.

Третий вариант, отметил Гайдай, это долгий путь, где-то около 2,5-3 суток, и недешевый.

«По нашей информации, проезжающие люди платили, например, от Северодонецка до Луганска около 9-10 тысяч гривен ($245-270), чтобы доехать. А дальше по разным странам, чтобы выехать и из оккупации, и из Российской Федерации — около 300 евро», — сообщил он.

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