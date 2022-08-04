Опасно, долго, дорого: Как выехать из оккупированной Луганщины

Организованная эвакуация из оккупированной части Луганской области невозможна. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
«Оккупанты "коридоры" не дадут», — подчеркнул руководитель ОВА.
Также он назвал варианты самостоятельного выезда:
Третий вариант, отметил Гайдай, это долгий путь, где-то около 2,5-3 суток, и недешевый.
«По нашей информации, проезжающие люди платили, например, от Северодонецка до Луганска около 9-10 тысяч гривен ($245-270), чтобы доехать. А дальше по разным странам, чтобы выехать и из оккупации, и из Российской Федерации — около 300 евро», — сообщил он.