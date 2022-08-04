В девяти населенных пунктах Донецкой области восстановили электроснабжение

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в девяти населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что за сутки специалисты вернули свет в дома 5 362 семей в Краматорском, Покровском и Бахмутском районах.



Вчера энергетикам удалось, с разрешения военных, поработать над восстановлениями в Славянской громаде — снова со светом почти четыре тысячи домохозяйств. Специалистам энергокомпании удалось восстановить здесь свет меньше, чем за сутки. Кроме того, энергетики получили доступ и смогли выполнить ряд ремонтов в Торецкой, Селидовской, Константиновской и Бахмутской громадах.



«Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское», — отметили в компании.