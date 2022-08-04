ВСУ на этой неделе освободили от оккупантов два села и отошли с двух позиций на Востоке

На востоке Украины ВСУ освободили два села и отошли с двух позиций под Донецком и Бахмутом. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.



Уточняется, что освобождены Мазановка в Славянском районе Донецкой области и Дмитровка в Изюмском районе Харьковской области.



Алексей Громов также сообщил, что ВСУ удалось улучшить тактическое положение и продвинуться в глубину обороны оккупантов в районах населенных пунктов Мазановка, Брашков, Сулугуновка и Дмитровка.



В то же время, как сообщил Громов, ВСУ отошли с двух позиций под Донецком и Бахмутом.

Ранее в Офисе президента обозначили несколько состовляющих правильной позиции Украины на переговорах с Россией.