Росармия из РСЗО обстреляла поселок в Запорожском районе

Российская армия обстреляла населенные пункты в Запорожском районе. Огонь открыли из РСЗО после 17:00. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.



«Громкие звуки, которые сегодня слышали жители некоторых районов Запорожья между пятью и шестью часами вечера - это звуки вражеских обстрелов из РСЗО одного из сел Запорожского района», - написал Куртев.



По предварительным данным, в результате обстрелов произошло возгорание травы.



Он добавил, что в самом Запорожье сейчас все спокойно.