Российские войска обстреливают Харьков

Российские оккупационные войска наносят удары по Харькову, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.



«Внимание, харьковчане, россияне наносят удары по городу! Находитесь в укрытиях!», - написал Синегубов в Telegram.



По данным главы ОВА, оккупационные войска нанесли удары по Шевченковскому и Индустриальному районам Харькова. Есть раненные.



«На места выехали бригады экстренной медицинской помощи. Есть предварительная информация о трех пострадавших», - написал Синегубов в Telegram.



Он призвал горожан не покидать укрытий.



«Максимально будьте в укрытиях! Угроза остается», - написал Синегубов.



Чуть ранее, в 21:45, в Харькове и области была объявлена воздушная тревога, а затем - угроза артобстрела в облцентре и Харьковской территориальной громаде. Паблики сообщают о взрывах в городе.



Как сообщалось, 3 августа глава ОВА Олег Синегубов предупредил жителей регионов, что по имеющейся информации, в ближайшие дни россияне усилят ракетные обстрелы региона.