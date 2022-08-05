«ДНР»: Жертвами обстрелов стали шесть человек, еще 30 — ранены

На подконтрольной группировке «ДНР» части Донецкой области за сутки погибли шесть человек. Об этом сообщает так называемый «СЦКК ДНР».



Как уверяют в «ДНР», гражданские погибли в Ворошиловском и Кировском районах Донецка.



Ранения различной степени тяжести получили 30 человек в Ворошиловском, Киевском, Кировском, Куйбышевском районах Донецка, Старомихайловке, а также Червоногвардейском и Кировском районах Макеевки.



Кроме того, так называемый «штаб теробороны ДНР» утверждает, что сегодня утром был нанесен удар по Петровскому району Донецка. В результате ранены женщина и ребенок 2010 года рождения.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области от обстрелов со стороны российских войск за сутки погибли семь мирных жителей. Девять человек были ранены.



Смотрите также:





