Оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Донетчины, есть жертвы и ранены трое детей

Российская армия обстреляла 16 населенных пунктов Донецкой области за сутки, убила и ранила мирных жителей региона. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.



Оккупанты обстреливали города Авдеевка, Торецк, Бахмут, Марьинка, Железное, Калиново, Константиновка, пгт Нью-Йорк и Очеретино, села Каменка, Новоселовка Первая, Нетайлово, Уманское, Соловьево, Карловка, Первомайское.



Разрушены и повреждены 38 гражданских объектов Донецкой области – 25 жилых домов, из них 11 многоквартирных, церковь, две остановки общественного транспорта, предприятие, супермаркет, гостиница, коксохимический завод.

Правоохранители сообщили, что из-за обстрелов в области есть жертвы, а среди раненых – трое детей.

Армия РФ атаковала Донетчину авиацией, артиллерией, ракетами, РСЗО «Смерч», «Ураган», «Град», танками.

Полиция задокументировала 25 преступлений войск РФ в регионе и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки, 4 августа, на подконтрольной Украине части региона от обстрелов со стороны российских войск погибли семь человек.