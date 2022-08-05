В 19 населенных пунктов Донецкой области вернули электричество

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в 19 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что за сутки специалисты вернули свет в дома 16 593 семей в Краматорском, Покровском, Волновахском и Бахмутском районах.



«Больше всего обновлений — в Торецкой громаде. Только за вчера энергетики починили здесь электроснабжение более 12 тысяч домохозяйств… За неделю энергетикам удалось наладить электропитание для более 48 тысяч жителей Торецкой громады (накопительным итогом)», — отметили в компании.



Там добавили, что вчера специалистам также удалось восстановить свет для 1,2 тысячи семей Славянской, 1,1 тысячи семей Бахмутской и 1,2 тысячи семей Авдеевской громад. Работали энергетики также в Марьинской, Константиновской и Великоновоселковской громадах.



«Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское», — сообщили в ДТЭК.