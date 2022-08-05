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Как выбрать серьги в Киеве, учитывая особенности внешности? (РR)

05 августа 2022, 14:44

Как выбрать серьги в Киеве, учитывая особенности внешности? (РR)

Украшения являются завершающим этапом в формировании вечернего образа. Правильно выбрав серьги, можно скорректировать форму лица, нивелировать дефекты внешности. Серёжки должны гармонично вписываться в образ, подчеркивать цвет глаз, причёску девушки.

Особенности выбора серёжек под цвет кожи

Выбирая серьги в Киеве из драгоценных металлов, необходимо отдавать предпочтение оттенкам, которые сочетаются с цветом кожи. Если для девушки свойственный белоснежный цвет кожи, лицо имеет фарфоровый оттенок, лучше всего выбирать белое золото, серебро. Также подойдёт платина. Именно они отлично вписываются в образ, оттеняя лицо. Если на коже есть покраснения, стоит отказаться от приобретения серёжек, изготовленных из розового золота. Подойдет бежевый нейтральный оттенок металла, сдержанные варианты. Ни в коем случае нельзя приобретать изделия с огромными камнями, бирюзой и янтарём.


Параметры выбора сережек:

  • Девушкам с тёплым тоном кожи повезло больше всего. Им можно приобретать серьги из жёлтого золота, меди, латуни. Если выбираете между камнями, отдавайте предпочтение изумрудам и кварцу.
  • Огромное значение при выборе украшений имеет цвет глаз. Девушкам с голубыми глазами идеально подойдут синие драгоценные камни. Отлично сочетаются светлые глаза с чёрными и серыми камнями. С голубыми глазами хорошо смотрятся синие камни.
  • Под зелёные глаза лучше всего выбирать украшения с рубинами или красными камнями. Можно отдать предпочтение классическому сочетанию, выбрав серьги с изумрудами.
  • Обладательницы серых глаз должны отдавать предпочтение изделиям с белыми камнями. Оптимально на таких девушках смотрятся серьги с бриллиантами.
  • Обладательнице карих глаз лучше всего приобрести украшения с розовыми или фиолетовыми камнями.

Как выбрать серёжки под цвет глаз и форму лица?

При выборе серёжек от Oniks необходимо учитывать не только цвет глаз и кожи, но ещё и форму лица. Больше всего повезло обладательницам овального лица, так как они могут позволить себе изделия практически любой формы. Стоит отдавать предпочтение мелким серьгам пусетам или приобрести достаточно крупные аксессуары.

Девушкам с круглым лицом необходимо быть достаточно осторожными, чтобы не подчеркнуть линию подбородка. Необходимо, чтобы серьги визуально вытягивали лицо. Лучше всего отдавать предпочтение удлинённым серёжкам овальной, треугольной или квадратной формы. Хорошосмотрятся на таких девушках крупные удлинённые кольца. С осторожностью девушкам с такой формой лица нужно выбирать шарообразные и круглые серьги. Для них это не самый лучший вариант.

Девушкам с ярко выраженными скулами и квадратными лицом, необходимо смягчить углы. Поэтому лучше всего отдавать предпочтение круглым украшениям. Также отлично впишутся вобраз серьги перья или цветы. Ни в коем случае не стоит приобретать аксессуары ярковыраженный геометрической формы.

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