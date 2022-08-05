«ДНР»: Минимум десять человек ранены при обстреле Куйбышевского района Донецка

К вечеру 5 августа в оккупационной администрации Донецка сообщили о ранении людей в Куйбышевском районе города. Люди пострадали от осколков снарядов, прилетевших во время обстрела.



Мужчина погиб по улице Антарктидной, 1а.



Трёхлетняя девочка получила осколочное ранение обоих бёдер. Также от осколков пострадали четверо женщин и четверо мужчины. Все они доставлены в больницу №17. Еще один мужчина получил ранение коленного сустава, но от госпитализации отказался.



Ранее сообщалось, что в оккупированном Донецке под обстрел попала больница.



На оккупированной территории Донецкой области мирные жители продолжают получать ранения, подрываясь на минах-«лепестках». К вечеру 5 августа произошло минимум 24 подрыва на минах. Один из раненых скончался, сообщают в СМИ, подконтрольных группировке «ДНР».



В Куйбышевском районе один мужчина подорвался на мине по улице Валерия Арсенова, другой - в микрорайоне «Азотный».



Вечером 5 августа Кировский район Донецка и Червоногвардейский район Макеевки находятся под обстрелами. В результате попадания снаряда в автобус погибли 3 человека и еще 5 получили ранения.