Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

«ДНР»: Минимум десять человек ранены при обстреле Куйбышевского района Донецка

05 августа 2022, 21:40

«ДНР»: Минимум десять человек ранены при обстреле Куйбышевского района Донецка

К вечеру 5 августа в оккупационной администрации Донецка сообщили о ранении людей в Куйбышевском районе города. Люди пострадали от осколков снарядов, прилетевших во время обстрела.

Мужчина погиб по улице Антарктидной, 1а.

Трёхлетняя девочка получила осколочное ранение обоих бёдер. Также от осколков пострадали четверо женщин и четверо мужчины. Все они доставлены в больницу №17. Еще один мужчина получил ранение коленного сустава, но от госпитализации отказался.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Донецке под обстрел попала больница.

На оккупированной территории Донецкой области мирные жители продолжают получать ранения, подрываясь на минах-«лепестках». К вечеру 5 августа произошло минимум 24 подрыва на минах. Один из раненых скончался, сообщают в СМИ, подконтрольных группировке «ДНР».

В Куйбышевском районе один мужчина подорвался на мине по улице Валерия Арсенова, другой - в микрорайоне «Азотный».

Вечером 5 августа Кировский район Донецка и Червоногвардейский район Макеевки находятся под обстрелами. В результате попадания снаряда в автобус погибли 3 человека и еще 5 получили ранения. 

Еще по теме

Места
Донецк
Прочее
последствия обстрела
Люди
раненые

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:40
«ДНР»: Минимум десять человек ранены при обстреле Куйбышевского района Донецка
20:49
У Шнурова отрицают поездку в оккупированный город Луганщины
20:10
Донецк и Макеевка под обстрелами, снаряд попал в автобус с пассажирами
19:32
Лондонский колледж музыки отстранил преподавателя за выступление в оккупированном Мариуполе
16:01
Лидер «Ленинграда» Шнуров и «повар Путина» Пригожин приехали в подконтрольное «ЛНР» Ирмино
15:38
В полицию поступило 67 заявлений жителей Луганщины о преступлениях за сутки
15:29
Забирали с рынков и остановок: В Луганске «военные» патрули принудительно мобилизуют мужчин
14:51
Сколько стоят овощи и фрукты: Житель Донецка показал покупки
14:34
Нужно оружие, должны немедленно освободить людей — ОП о деоккупации Юга страны
14:10
Уровень смертности в Мариуполе увеличился в пять раз — мэрия
13:51
В Донецке загорелся железнодорожный вокзал после обстрела
12:59
В Донецке из-за обстрела больницы пострадали трое взрослых и ребенок
11:54
«ДНР» заявила о захвате Гладосово под Горловкой
11:20
В оккупированном Донецке под обстрел попала больница, есть пострадавшие
10:15
«ДНР»: Жертвами обстрелов стали шесть человек, еще 30 — ранены
все новости
21:40
«ДНР»: Минимум десять человек ранены при обстреле Куйбышевского района Донецка
20:49
У Шнурова отрицают поездку в оккупированный город Луганщины
20:13
Обстрел Николаева: Число пострадавших выросло до 22
20:10
Донецк и Макеевка под обстрелами, снаряд попал в автобус с пассажирами
19:32
Лондонский колледж музыки отстранил преподавателя за выступление в оккупированном Мариуполе
19:09
ЗАЭС отключила один из трех работающих энергоблоков из-за обстрелов военными РФ
18:14
Мининфраструктуры: Отправку из украинских портов ожидает 13 судов
18:00
Российские войска бьют по жилым кварталам Энергодара – мэр
16:49
Выехали три поезда: Как проходит эвакуация из Донецкой области
16:37
В Херсонской и Запорожской областях оккупанты обвинили в сотрудничестве с ВСУ 70 человек
16:13
Более 10 человек пострадали в результате обстрела Николаева, есть погибшие
16:01
Лидер «Ленинграда» Шнуров и «повар Путина» Пригожин приехали в подконтрольное «ЛНР» Ирмино
15:43
Украина хочет расширить «зерновое соглашение» с РФ на другие товары
15:38
В полицию поступило 67 заявлений жителей Луганщины о преступлениях за сутки
15:29
Забирали с рынков и остановок: В Луганске «военные» патрули принудительно мобилизуют мужчин
все новости
ВИДЕО
Выехали три поезда: Как проходит эвакуация из Донецкой области
05 августа, 16:49
Забирали с рынков и остановок: В Луганске «военные» патрули принудительно мобилизуют мужчин
05 августа, 15:29
В Донецке загорелся железнодорожный вокзал после обстрела
05 августа, 13:51

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты