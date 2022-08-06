Войска РФ обстреляли Днепропетровщину: Повреждены 11 многоэтажек, есть раненые

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: ОВА

В Днепропетровской области после полуночи российская армия обстреляла из РСЗО «Град» Никопольский район, из ствольной артиллерии — Криворожский. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



«Ударили по жилым кварталам — по людям, которые в это время спали. В Никополе — 20 "прилетов" реактивных снарядов. Трое горожан ранены. Один из них в больнице — 58-летний мужчина», — отметил Резниченко.



По его словам, в городе повреждены 11 пятиэтажек, до 40 частных домов, детский сад и дом детского творчества. Выведены из строя газовод, водовод и электросеть.



«Несколько тысяч людей без света. Работают аварийные бригады. В Криворожском районе враг ударил по Зеленодольской громаде. В Марьинском перебита линия электропередач. Без света часть села», — сообщил руководитель ОВА.

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