Российская армия ведет наступление на Бахмут — сводка Генштаба

На Донбассе российская армия ведет наступление по направлению к Бахмуту, продолжаются боевые действия. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



В Генштабе отметили, что на Славянском направлении противник вел огонь из артиллерии разных типов неподалеку от Мазановки, Краснополья, Сулиговки, Карнауховки и Вернополья.



На Донецком направлении враг ведет наступательную операцию, основные усилия сосредотачивает на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Применяет штурмовую и армейскую авиацию.



На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Спорного и Ивано-Дарьевки.



На Бахмутском направлении противник из танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреливал районы населенных пунктов Бахмутское, Торецк, Белогоровка, Краснополовка, Пивничное и Вершина. Нанес авиаудары вблизи Зайцево, Соледара, Бахмута и Берестового.



Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Яковлевка — Вершина и Кодема — Зайцево. Успеха не имели, отошли.



На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Нью-Йорка, Первомайского, Водяного и Опытного. Нанес авиационные удары возле Новоградского, Павловки и Пречистовки. Вел наступление в направлении Лозовое — Невельское. Успеха не имел, отошел. Проводил перегруппировку.



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