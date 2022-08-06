«ДНР» сообщила, что в Донецке погибли четыре человека

На подконтрольной группировке «ДНР» части Донецкой области за сутки погибли четыре человека. Об этом сообщает так называемый «СЦКК ДНР».



Как уверяют в «ДНР», гражданские погибли в Киевском и Куйбышевском районах Донецка.



Ранения различной степени тяжести получили 28 мирных жителей в Киевском, Кировском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Ясиноватой, Червоногвардейском районе Макеевки.



Также сообщается, что сегодня утром в своем доме на западе Донецка — в Петровском районе — под огнем погибла мирная жительница 1964 года рождения.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области от обстрелов со стороны российских войск за сутки погибли пять мирных жителей. 14 человек были ранены.



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