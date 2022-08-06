Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Энергетики восстановили электроснабжение в 12 населенных пунктах Донетчины, ремонты продолжаются

06 августа 2022, 14:49

Энергетики восстановили электроснабжение в 12 населенных пунктах Донетчины, ремонты продолжаются

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в 12 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.

Отмечается, что за сутки специалисты вернули свет в дома 13 885 семей в Краматорском, Покровском и Бахмутском районах.

В частности, в Бахмутской громаде удалось восстановить электропитание для 6,5 тысячи семей. В Торецкой громаде, обстрелы которой не прекращаются, энергетики починили сети для более чем 7 тысяч семей. Кроме того, специалисты энергокомпании работали в Авдеевской, Селидовской и Константиновской громадах.

«Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское», — перечислили в компании.

Еще по теме

Организации
ДТЭК
Прочее
Война Электроснабжение Энергоснабжение

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:11
«ДНР» заявила, что 27 человек подорвались на минах-«лепестках»
15:19
В Новой Каховке стреляли в «замглавы» оккупационной «администрации»
14:14
Собирают тюремные клетки: В Мариуполе готовятся к «суду» над украинскими военнопленными
12:58
Есть серьезные риски в работе Запорожской АЭС — заявление «Энергоатома»
10:45
«ДНР» сообщила, что в Донецке погибли четыре человека
09:36
В оккупированной Макеевке — масштабный пожар, детонируют боеприпасы
00:52
Актера Гарусова приняли за музыканта Шнурова на оккупированной Луганщине
00:06
В Донецке горел ЖД вокзал. «Повар Путина» приехал в «ЛНР». Главное за день ►
21:40
«ДНР»: Минимум десять человек ранены при обстреле Куйбышевского района Донецка
20:49
У Шнурова отрицают поездку в оккупированный город Луганщины
20:10
Донецк и Макеевка под обстрелами, снаряд попал в автобус с пассажирами
19:32
Лондонский колледж музыки отстранил преподавателя за выступление в оккупированном Мариуполе
16:01
«Повар Путина» Пригожин приехал в «ЛНР»
15:38
В полицию поступило 67 заявлений жителей Луганщины о преступлениях за сутки
15:29
Забирали с рынков и остановок: В Луганске «военные» патрули принудительно мобилизуют мужчин
все новости
17:11
«ДНР» заявила, что 27 человек подорвались на минах-«лепестках»
16:29
«Это основная линия»: В Донецкой ОВА рассказали о положении дел в Бахмуте
16:02
Война РФ против Украины скоро вступит в новую фазу — британская разведка
15:19
В Новой Каховке стреляли в «замглавы» оккупационной «администрации»
14:49
Энергетики восстановили электроснабжение в 12 населенных пунктах Донетчины, ремонты продолжаются
14:14
Собирают тюремные клетки: В Мариуполе готовятся к «суду» над украинскими военнопленными
13:31
Пески под Донецком контролируют ВСУ — Кириленко
12:58
Есть серьезные риски в работе Запорожской АЭС — заявление «Энергоатома»
12:10
Били по городам в относительном тылу: В Донецкой ОВА показали последствия обстрелов
11:46
Ночной ракетный удар по Николаеву: Пострадали семь микрорайонов, есть раненые
11:16
Оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов в Донецкой области
10:45
«ДНР» сообщила, что в Донецке погибли четыре человека
10:10
Российская армия ведет наступление на Бахмут — сводка Генштаба
09:36
В оккупированной Макеевке — масштабный пожар, детонируют боеприпасы
09:09
Войска РФ обстреляли Днепропетровщину: Повреждены 11 многоэтажек, есть раненые
все новости
ВИДЕО
Били по городам в относительном тылу: В Донецкой ОВА показали последствия обстрелов
06 августа, 12:10
В оккупированной Макеевке — масштабный пожар, детонируют боеприпасы
06 августа, 09:36
В Донецке горел ЖД вокзал. «Повар Путина» приехал в «ЛНР». Главное за день ►
06 августа, 00:06

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты