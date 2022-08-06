Энергетики восстановили электроснабжение в 12 населенных пунктах Донетчины, ремонты продолжаются

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в 12 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что за сутки специалисты вернули свет в дома 13 885 семей в Краматорском, Покровском и Бахмутском районах.



В частности, в Бахмутской громаде удалось восстановить электропитание для 6,5 тысячи семей. В Торецкой громаде, обстрелы которой не прекращаются, энергетики починили сети для более чем 7 тысяч семей. Кроме того, специалисты энергокомпании работали в Авдеевской, Селидовской и Константиновской громадах.



«Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское», — перечислили в компании.