Война РФ против Украины скоро вступит в новую фазу — британская разведка

Силы РФ концентрируются на юге Украины в ожидании контрнаступления ВСУ или в рамках подготовки к возможному наступлению. Война РФ против Украины «вот-вот вступит» в новую фазу. Об этом сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.



По заявлениям разведчиков, в ближайшее время самые ожесточенные бои переместятся на линию фронта протяженностью примерно 350 км, протянувшейся к юго-западу от Запорожья до Херсона параллельно реке Днепр.



Отмечается также, что колонны грузовиков, танков и артиллерии россияне продолжают перебрасывать с Донбасса на юго-запад.



В то же время в Минобороны Великобритании сообщают, что украинские силы сосредотачивают свои удары на мостах, складах боеприпасов и железнодорожных путях. И такие удары все чаще наносятся в южных областях Украины.