Украинские военные нанесли удары на Донецком и Херсонском направлениях

Военные части и подразделения морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины за минувшие сутки нанесли удары на юге и востоке страны. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.



Отмечается, что на Херсонском направлении украинские бойцы «нанесли очередные потери противнику». «Военным удалось уничтожить три боевых бронированных машины, склад с боекомплектом и три единицы автомобильной техники», — говорится в сообщении.



Также подчеркивается, что на Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили 30 оккупантов. Артиллерийские подразделения открыли огонь, уничтожив ротный командрно-наблюдательный пункт, а также два танка, две артиллерийские системы, миномет, две единицы автомобильной техники и ЗРК «Тор».