Обстрелы в Донецке не прекращаются, «ДНР» заявляет о жертвах

В результате обстрела Петровского района Донецка 7 августа погиб один мирный житель, еще трое ранены. Об этом заявили в оккупационной администрации города. Обстрел произошел по адресу: улица Ревякина, 20.



Погибшему мужчине приблизительно 45 лет. Анкетные данные устанавливаются.



Ранения головы получила 44-летняя женщина. Перелом и ранение ноги получил 47-летний мужчина. Ранение в голову и грудную клетку получил 46-летний мужчина.



В Кировском районе в шею ранен 33-летний мужчина.



По предварительной информации вечером в воскресенье снаряды упали на территорию больницы № 27 в микрорайоне Текстильщик.