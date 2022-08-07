Новые жертвы обстрелов на Донбассе. Активизация «мобилизации» «ЛНР». Главное за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Российская армия близко к Бахмуту. Ситуация в городе сильно ухудшилась за последние дни.

Обстрел Славянска и непрекращающиеся удары по Авдеевке. Что говорят о ситуации в городе люди.

В захваченных городах Луганской области готовятся к проведению «референдума», а по улицам отлавливают мужчин на фронт.

По меньшей мере 5 человек ранены при обстреле Донецка. Ситуация по районам.

Главарь группировки «ДНР» приехал в Пески и заявил о полном захвате. Правда по улицам свободно не передвигается, прячется по баракам.