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Новые жертвы обстрелов на Донбассе. Активизация «мобилизации» «ЛНР». Главное за день ►

07 августа 2022, 23:20

Новые жертвы обстрелов на Донбассе. Активизация «мобилизации» «ЛНР». Главное за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Российская армия близко к Бахмуту. Ситуация в городе сильно ухудшилась за последние дни.
  • Обстрел Славянска и непрекращающиеся удары по Авдеевке. Что говорят о ситуации в городе люди.
  • В захваченных городах Луганской области готовятся к проведению «референдума», а по улицам отлавливают мужчин на фронт.
  • По меньшей мере 5 человек ранены при обстреле Донецка. Ситуация по районам.
  • Главарь группировки «ДНР» приехал в Пески и заявил о полном захвате. Правда по улицам свободно не передвигается, прячется по баракам.

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