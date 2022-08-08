В Харьковской области из-за обстрелов два человека погибли, трое ранены

В ночь на понедельник российские оккупационные войска нанесли удар по Печенегам в Харьковской области, ракета попала в частный дом, погибла пенсионерка. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.



«Одна из ракет после 01 часа ночи попала в пгт Печенеги, Чугуевского района. К сожалению, в частном доме, получившем разрушения после удара, погибла 72 летняя женщина», - написал он.



Чиновник отметил, что Чугуевский район подвергался обстрелам в течение минувших суток. Из-за этого горели крыши частных домов, пристройки и хозяйственные сооружения мирных жителей.



Кроме того, в течение суток россияне из артиллерии обстреливали Богодуховский, Изюмский и Харьковский районы.



В Богодуховском районе под обстрел попали несколько разных хозяйств, выгорело в общей сложности 28 га пшеницы. В Изюмском районе зафиксировано попадание по открытым территориям. Госпитализирована 72-летняя женщина.



В Харьковском районе из-за обстрелов оккупантов горели дачные дома кооператива, хозяйственные постройки. В результате обстрелов в Черкасских Тишках погибла 62-летняя женщина. Еще 2 человека (84-летняя женщина и 62-летний мужчина) госпитализированы.