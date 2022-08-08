Оккупанты нанесли 28 ударов по 16 населенным пунктам Донецкой области за сутки

Российская армия нанесла 28 ударов по 16 населенным пунктам Донецкой области, есть убитые и раненые гражданские жители. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.



Оккупанты ударили 7 раз по Авдеевке и 6 раз по Бахмуту. Также под обстрел российских войск попали Селидово, Угледар, Краматорск, Славянск, Марьинка, Соледар, Нью-Йорк, Опытное, Карловка, Вишневое, Евгеньевка, Новоукраинка, Максимилиановка, Северное.



Российскими снарядами разрушены и повреждены 47 гражданских объектов - 34 жилых дома, коксохимический завод, автобаза, садовое общество, электроподстанция.

Обстреливали регион российские войска авиационными ракетами НУРС, артиллерией, РСЗО «Град» и «Смерч».



Полиция задокументировала преступления войск РФ в регионе и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Ранее глава областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что за минувшие сутки пять мирных жителей региона погибли в результате российских обстрелов.