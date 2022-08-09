На границе Луганской и Донецкой области ВСУ отразили 10 атак войск РФ

За прошедшие сутки ВСУ отразили десять попыток штурма российских войск на границе Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, отметив, что оккупанты применяют всё имеющееся вооружение, чтобы вынудить украинских военных сосредоточить основные усилия в восточном регионе и не допустить каких-либо маневров.



По его словам, на Луганщине в около восьми населенных пунктах «пыталась работать авиация» войск РФ, по региону был нанесен ракетный удар, совершены две попытки танковых атак, били российские войска и из минометов.

Сергей Гайдай к тому же рассказал, что на оккупированной войсками России еще в 2014-ом году части Луганской области из-за принудительной мобилизации шахты оказываются на грани закрытия. Речь, по информации главы Луганской ОВА, о Сорокино, расположенной в Краснодоне, шахте в Ровеньках и в Свердловске.



«Почти всех, кого можно было отправить на фронт из шахт отмеченных населенных пунктов, уже мобилизовали в начале вторжения. Сейчас каждая повестка – еще один шаг к полной остановке предприятий. Людей не хватает. Все знают, что с фронта не возвращаются, поэтому овладевают новыми специальностями, работают по совместительству, выходят в дополнительные изменения. Шахтеров едва хватает для поддержания жизнедеятельности предприятий. Дошли до того, что начали приглашать на работу мужчин из соседних областей России. Ситуация близится к катастрофической. Хотя кто-то утверждает, что они еще толком не начинали», - написал Гайдай в Telegram.

Ранее мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что 8 августа российские войска ударили снарядами по частной пасеке и разрушили дом.