За сутки российские войска обстреляли 27 населенных пунктов Донецкой области

В Донецкой области российская армия обстреляла 27 населенных пунктов за прошедшие сутки, 13 из них пришлось на Авдеевку, есть жертвы и раненые. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.



Оккупанты обстреливали Авдеевку, Бахмут, Константиновку, Красногоровку, Соледар, Часов Яр, села Ивановку, Ивановское, Карловку, Новоселовку Первую, Старый Комар, Первомайское, Пески.



Разрушены и повреждены российскими снарядами 58 гражданских объектов в регионе - 53 жилых дома, школа, пункт выдачи гумманитарной допомощи, автомойка и т.д. Среди раненых есть ребенок.

Правоохранители отмечают, что войска РФ применили в Донецкой области против мирного населения авиацию, ракеты, танки, артиллерию, РСЗО «Град», «Ураган» и «Смерч».

Полиция задокументировала преступления войск РФ в регионе и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за сутки трое мирных жителей региона погибли и 19 человек ранены в результате обстрелов со стороны российских сил.