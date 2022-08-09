Украина вернула еще 17 тел погибших украинских военных

Состоялась очередная операция по передаче еще 17 тел погибших украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.



«Украина вернула тела еще 17 своих защитников. Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олега Котенко и других силовым структурам Украины», - говорится в сообщении.



Отмечается, что процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.



19 июля в рамках операции по передаче тел погибших военных Украина вернула тела 45 военных.



21 июня еще 35 погибших украинских военных. Обмен телами погибших состоялся по формуле 35 на 50. Среди украинских военных — 25 защитников Мариуполя.