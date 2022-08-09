От российских обстрелов погибли более 800 жителей Изюмского района - Харьковская ОВА

В результате обстрелов российских оккупантов, погибли, как минимум, 855 жителей Изюмского района Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба ОВА.



«На сегодняшний день известно о по меньшей мере 855 жителях Изюмского района, погибших от российских обстрелов. Разрушены более 1000 зданий. Данные не окончательны, поскольку в районе продолжаются активные боевые действия, а часть территории оккупирована», - говорится в сообщении.



По информации главы Изюмской райадминистрации Степана Масельского, сейчас в районе под контролем Украины находятся населенные пункты Донецкого поселкового совета, Барвенковского городского совета и часть Балаклейского городского совета. Остальная территория полностью оккупирована.



«По линии фронта – по Северскому Донцу идут большие бои, также оккупанты обстреливают мирное население. Поэтому мы сейчас не можем восстанавливать поврежденные объекты инфраструктуры. Враг не согласовывает коридоры для эвакуации населения. Ситуация достаточно напряженная, но сегодня украинские военные держат свои позиции», - уточнил он.



В районе, в том числе и на временно оккупированных территориях, продолжают работать ГСЧС и экстренная медицинская помощь. Однако на временно оккупированных территориях жители не могут получить медуслуги.



На подконтрольных Украине территориях население обеспечивается гуманитарной помощью (продуктами питания, средствами личной гигиены, медицинскими препаратами), но ввозить гумпомощь на временно оккупированные территории не дают российские захватчики.