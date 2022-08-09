В 18 населенных пунктов Донетчины энергетики вернули свет

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в 18 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что за сутки специалисты вернули свет в дома 5434 семей в Краматорском, Бахмутском, Волновахском и Покровском районах.



«Несмотря на тяжелую ситуацию, энергетики смогли вчера провести восстановительные работы в Бахмутской и Авдеевской громадах — снова со светом 1,7 тысячи и более 700 семей соответственно», — отметили в энергокомпании.



Там добавили, что ремонты прошли и в Великоновоселковской громаде — возвращено электропитание более чем тысяче семей. В очередной раз энергетикам удалось поработать в Торецкой громаде — запитаны 1,5 тысячи семей. Кроме того, прошли работы в Славянской и Селидовской громадах.



«Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское. В настоящее время без электроснабжения остаются 92 населенных пункта на территории области, где энергетики могут работать», — сообщили в ДТЭК.