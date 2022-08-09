Кабмин начал работать над госбюджетом на 2023 год

Правительство готовит проект закона о государственном бюджете на 2023 год. В приоритете остаются армия и безопасность, а также макроэкономическая стабильность. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмиыаль.



По его словам, при этом Кабинет министров предусматривает сохранение выплат по всем социальным программам.



«Также планируем создать в рамках государственного бюджета Фонд оперативного восстановления, куда международные доноры смогут направлять средства, а также куда сможет перечисляться прибыль ряда государственных предприятий», - отметил премьер.



Шмыгаль добавил, что в правительстве прорабатывают возможность, чтобы восстанавливать инфраструктуру, прежде всего – поврежденное жилье – за счет конфискованных российских активов.