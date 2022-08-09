В Бахмуте два человека получили осколочные ранения во дворе собственного дома - ГСЧС

В Бахмуте двое мужчин получили осколочные ранения во дворе собственного дома, спасатели на автомобиле скорой медицинской помощи госпитализировали пострадавших. Об этом сообщает ГСЧС в Донецкой области.



«В 13:05 во дворе собственного дома получил осколочные ранения мужчина, 1954 г.р. и нуждался в помощи. В 15:00 во дворе собственного дома получил осколочные ранения мужчина в возрасте 65 лет и нуждался в помощи», - говорится в сообщении.



В обоих случаях спасатели на автомобиле скорой медицинской помощи госпитализировали пострадавших в Многопрофильную больницу интенсивного лечения в Бахмуте.