Армия РФ пошла на штурм в районе Спорного, но ВСУ вынудили оккупантов отступить

В Донецкой области российская армия при поддержке авиации пытается вести штурмовые действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



Отмечается, что противник продолжает систематические обстрелы позиций вдоль линии столкновения на Донецком направлении. Ведет перегруппировку подразделений Восточного военного округа, действующих в указанном направлении.



На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Маяков, Григорьевки, Пискуновки, Верхнекаменского, Платоновки и Серебрянки, а также авиаудар возле Григорьевки.



На Бахмутском направлении оккупанты задействовали артиллерию и танки в районах населенных пунктов Бахмут, Константиновка, Соледар, Зайцево, Торецк, Яковлевка, Белогоровка, Покровское, Кодема и Майорское. Нанесли авиационные удары вблизи Вершины, Веселой Долины, Зайцево, Дачи, Бахмута, Яковлевки и Спорного.



Враг пошел на штурм в районе Спорного, попал под кинжальный огонь украинских военных и хаотично отступил.



Также оккупанты пытались задействовать разведывательные группы в районах Ивано-Дарьевки, Веселого, Яковлевки и Соледара. После огневого поражения захватчики изменили свои планы и отступили.



Также противник пытался провести разведку боем в районах населенных пунктов Подгородное и Бахмут — успеха нет, отошел.



С целью улучшения тактического положения враг вел наступление в направлениях Яковлевки, Бахмута и Зайцево — успеха не имел, с потерями отошел. Противник имеет частичный успех в направлении Вершины.



На Авдеевском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Авдеевка, Пески, Невельское, Нетайлово, Красногоровка и Новобахмутовка. Нанесли авиаудары возле Марьинки, Красногоровки, Новоселовки и Авдеевки.



В целях улучшения тактического положения враг вел наступательные бои у Красногоровки, Авдеевки и Песок — безуспешно.