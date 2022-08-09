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Армия РФ пошла на штурм в районе Спорного, но ВСУ вынудили оккупантов отступить

09 августа 2022, 20:23

Армия РФ пошла на штурм в районе Спорного, но ВСУ вынудили оккупантов отступить

В Донецкой области российская армия при поддержке авиации пытается вести штурмовые действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что противник продолжает систематические обстрелы позиций вдоль линии столкновения на Донецком направлении. Ведет перегруппировку подразделений Восточного военного округа, действующих в указанном направлении.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Маяков, Григорьевки, Пискуновки, Верхнекаменского, Платоновки и Серебрянки, а также авиаудар возле Григорьевки.

На Бахмутском направлении оккупанты задействовали артиллерию и танки в районах населенных пунктов Бахмут, Константиновка, Соледар, Зайцево, Торецк, Яковлевка, Белогоровка, Покровское, Кодема и Майорское. Нанесли авиационные удары вблизи Вершины, Веселой Долины, Зайцево, Дачи, Бахмута, Яковлевки и Спорного.

Враг пошел на штурм в районе Спорного, попал под кинжальный огонь украинских военных и хаотично отступил.

Также оккупанты пытались задействовать разведывательные группы в районах Ивано-Дарьевки, Веселого, Яковлевки и Соледара. После огневого поражения захватчики изменили свои планы и отступили.

Также противник пытался провести разведку боем в районах населенных пунктов Подгородное и Бахмут — успеха нет, отошел.

С целью улучшения тактического положения враг вел наступление в направлениях Яковлевки, Бахмута и Зайцево — успеха не имел, с потерями отошел. Противник имеет частичный успех в направлении Вершины.

На Авдеевском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Авдеевка, Пески, Невельское, Нетайлово, Красногоровка и Новобахмутовка. Нанесли авиаудары возле Марьинки, Красногоровки, Новоселовки и Авдеевки.

В целях улучшения тактического положения враг вел наступательные бои у Красногоровки, Авдеевки и Песок — безуспешно.

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