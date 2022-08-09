На Днепропетровщину переехали 11 больниц из Харьковской и Луганской областей

В Днепропетровскую область переехали 11 больниц из Харьковской и Луганской областей. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.



«И пятая часть их коллективов — это более 100 хирургов, травматологов, инфекционистов, окулистов… Эти медучреждения перевезли более 100 единиц оборудования и десять скорых. Больницы запускают работу. Консультируют в основном переселенцев. Медики из Луганской области планируют развивать направления, в которых за годы войны получили опыт. Это психологическая консультация и реабилитация после ранений», — сообщил Резниченко.



По его словам, в область переехали также четыре вуза и семь колледжей.



«К нам из "горячих точек" переехали и 69 предприятий Луганской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областей», — отметил глава области.