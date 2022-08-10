Верховная Рада на ближайшем пленарном заседании планирует снова продлить срок действия военного положения в Украине и всеобщей мобилизации. Об этом сообщил член фракции «Голос» Ярослав Железняк.



«Соответствующий указ президента (о продлении срока действия военного положения в Украине) будет внесен на утверждение Рады в ближайшие дни... Пока срок продления неизвестен, но ожидается, что он, к сожалению, будет достаточно длинным», - написал он.



Кроме того, по словам Железняка, следует ожидать и указ президента о всеобщей мобилизации, который привязывается к сроку действия военного положения.



Таким образом Рада продлит срок действия военного положения уже в четвертый раз в текущем году. Последний раз действие военного положения было продлено на 90 суток до 23 августа.