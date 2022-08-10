На Луганщине обезврежено несколько разведывательных групп оккупантов — Гайдай

В Луганской области за минувшие сутки ВСУ отбили несколько атак оккупантов по трем направлениям и обезвредили разведывательные группы российской армии. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, отметив, что у русских нет обещанных побед на фронте.



Он рассказал, что за сутки оккупанты совершили девять вылетов штурмовой и армейской авиации с целями на Луганщине, запустили пять ракет и произвели восемь артиллерийских обстрелов региона, три – минометные, еще трижды войска РФ попытались атаковать танками.



Сергей Гайдай отмечает, что люди в захваченных российскими войсками населенных пунктах Луганской области разочаровываются в обещаниях оккупантов о скором восстановлении региона. В пример он привел ситуацию в оккупированной и разрушенной Попасной, которую захватчики приняли решение не восстанавливать.

По информации главы Луганской ОВА, несмотря на приближающийся старт отопительного сезона, в захваченных городах региона оккупанты еще не приступили к ремонту и налаживанию системы отоления домовладений и, как говорит Гайдай, ничего и не сделают, так как не успеют.

Ранее руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что ночью оккупанты обстреляли регион, от вражеских снарядов погибли 11 человек и еще 13 были ранены.