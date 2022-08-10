Утром российская армия накрыла огнём территорию Сумской области

Около 7 утра российские войска нанесли удар по территории Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.



Он отметил, что оккупанты обстреляли две общины региона - Белопольскую и Шалыгинскую.



Белопольскую общину армия РФ обстреливала из разных видов стрелкового оружия, гранатомета и миномета. Шалыгинская община, по словам Живицкого, была обстреляна из ствольной артиллерии, зафиксировано 30 прилетов.

Ранее руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что ночью оккупанты обстреляли регион, от вражеских снарядов погибли 13 человек и еще 11 были ранены.