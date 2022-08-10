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Генерал ВСУ Марченко рассказал об окончании активной фазы войны в Украине

10 августа 2022, 13:47

Генерал ВСУ Марченко рассказал об окончании активной фазы войны в Украине

Активная фаза войны в Украине может закончиться к концу 2022 года, а завершение войны с РФ победой Украины вероятно уже весной. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генерал Дмитрий Марченко, отметив, что ВСУ выйдут на границы Украины 1991 года.

Дмитрий Марченко заявил, что для победы ВСУ понадобится все обещанное парнерами ранее оружие. Он также отметил, что категорически нельзя строить переговоры с РФ на основе сдачи украинских территорий.

«Если мы оставим врагу хотя бы кусок земли, он вернется домой, сделает определенные выводы и через шесть или восемь лет нападет снова. нужно брать под контроль все границы Украины и не оставить им ни одного клочка нашей земли», - сказал Марченко, отметив, что освобождение Херсона станет окончанием активной фазы ведения войны. По его прогнозу, это случится до конца 2022 года.

«Херсон - 100%. То есть освобождение Херсона и окончание активной фазы ведения войны, а потом уже будут происходить какие-то более локальные военные действия. Но к концу года мы должны закончить основную фазу этой войны», - заявил генерал и сказал, что это будет быстрый процесс.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россияне пытаются перевести войну в максимально затяжной формат, чтобы «поиграть в истощение», потому как не имели реальных представлений об оборонных и мобилизационных возможностях Украины.

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