Полицейские зарегистрировали 19 преступлений армии РФ против населения Луганщины

Правоохранителями зарегистрировано 19 преступлений российской армии против мирного населения Луганской области. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.



Сообщается, что в городах Северодонецк, Рубежное, Попасная, пгт Метелкино, поселках Николаевка, Смоляниново и Щедрищево задокументировано 19 фактов разрушения жилья местных жителей и повреждения имущества в результате артиллерийских обстрелов российских войск. В Нацполиции заявили, что эти сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 438 УК Украины («Нарушение законов и обычаев войны»).



Также зарегистрировано 9 фактов незаконного завладения транспортными средствами граждан и предприятий в Луганской области – начаты оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения похищенного имущества (ст. 289 УК Украины).



К тому же получены сообщения о ещё 6 случаях мародерства в частных домовладениях граждан и один факт похищения имущества детского спортивного комплекса в Кременной.



Правоохранители сообщили, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили 18 человек, которые поддержали оккупационные власти на временно оккупированных территориях и сейчас сотрудничают с российской армией. Действия изменников-коллаборантов документируются, им грозит наказание по ст. 111-1 УК Украины («Колаборационная деятельность»). Еще 20 человек проверяют на причастность к созданию не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности (ст. 260 УК Украины).



Задокументирован полицией захват оккупационными войсками РФ административного здания коммунального учреждения на территории Горской общины.

Ранее в главном управлении Национальной полиции Донецкой области заявили, что на территории региона за сутки задокументировано 19 военных преступлений войск РФ, совместно с СБУ открыты уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.