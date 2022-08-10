Двух бывших правоохранителей будут судить за видео с позициями ВСУ

Двое бывших правоохранителей из Донецкой области передали российским оккупантам видеозапись с расположением позиций Вооруженных сил Украины. Государственное бюро расследований уже завершило досудебное расследование и передало в суд обвинительный акт.



«По данным следствия, в мае 2022 года экс-правоохранители осуществили видеосъемку позиций Вооруженных сил Украины в Донецкой области. Место дислокации украинских военнослужащих было распространено в российском чат-боте. Действия фигурантов создали угрозу уничтожения позиций ВСУ и безопасности военных, защищающих Украину», - сообщает пресс-служба ГБР.



Экс-правоохранители задержаны. Их подозревают в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении ВСУ (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).