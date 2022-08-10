В Донецке – масштабный пожар, горит пивзавод

Пользователи соцсетей сообщают о попадании снарядов на территорию пивоваренного завода в оккупированном Донецке. В сети появились видео масштабного пожара. Глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил, что произошла утечка аммиака. Зона поражения составляет 2 километра. Местным жителям рекомендуют не находиться на улице и не открывать окна.





Предприятие возобновило деятельность в марте 2017 года под руководством группировки «ДНР». Его открыли на производственных мощностях пивоваренного завода «Сармат». Работало ли производство в последнее время, неизвестно.





Завод расположен по проспекту Ильича, 106 в Калининском районе Донецка.