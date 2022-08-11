Оккупанты атаковали Днепропетровщину: Трое погибших, девять раненых

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: ОВА

Российские войска ночью обстреляли четыре района Днепропетровской области. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.



«Никопольский район враг трижды обстрелял из Градов. 120 прилетов! В Никополе два человека погибли, семь ранены, среди раненых — 13-летняя девочка», — проинформировал Резниченко.



По его словам, повреждены более 40 многоэтажек. Пять квартир разрушены. Спасатели разбирают завалы и ищут людей. Также повреждены три школы, несколько магазинов, гаражи и машины. Перебита линия электропередач, без света более шести тысяч человек.



«В Червоногригоровской громаде есть разрушения в 14 домах, задело амбулаторию, магазин и стадион. До тысячи человек без электричества. В Криворожском районе под огонь российских "Ураганов" попала Зеленодольская громада. Произошло несколько пожаров. Пламя огнеборцы укротили. Люди невредимы», — отметил Резниченко.



Также он сообщил, что в Синельниковском районе противник ударил по Великомихайловской громаде. Повреждены мельница и дома. Пострадали супруги — женщина в больнице.



«В Днепровском районе "прилет" ракеты. Масштабы разрушений выясняем», — написал глава области.



Позже он добавил, что в Никополе спасатели достали из-под завалов тело еще одного погибшего.



«Ночная российская атака на область унесла жизни троих человек, девять ранены, четверо из них в больнице», — резюмировал Резниченко.

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