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Ночью российская армия ударила по Луганской области двенадцатью ракетами — Гайдай

11 августа 2022, 08:58

Ночью российская армия ударила по Луганской области двенадцатью ракетами — Гайдай

Российские войска ударили по территории Луганской области оставшейся под контролем украинского правительства двенадцатью ракетами. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, отметив, что существенное преимущество в оружии не обеспечивает РФ ожидаемого прогресса в наступлении.

По его словам, за прошедшие сутки оккупанты атаковали Луганщину авиацией вблизи восьми населенных пунктов, расположенных на границе с Донецкой областью. За минувшую ночь совершено 16 обстрелов региона из ствольной артиллерии, еще два – из реактивной.

Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области оккупанты безуспешно штурмовали сразу по восьми направлениям, но ВСУ отбили эти атаки, а еще на трех участках бои продолжаются до сих пор.

«По два-три раза в неделю оккупанты пытаются идти вперед в районе Верхнекаменского, в очередной раз – вчера. И снова были вынуждены отойти с потерями. На других участках, где враг попытался прорвать нашу оборону, прогресс за последний месяц еще менее ощутим. Несмотря на постоянное интенсивное использование артиллерии в этих районах, противник не смог сформировать достаточно боеспособную группировку войск для того, чтобы обеспечить массированное наступление», - сказал он.

Также Сергей Гайдай отметил, что людям, оставшимся на захваченных российскими войсками территориях области, нужно быть очень осторожными, потому как разминирование практически не происходит.

«Они ежедневно рапортуют о разминировании оккупированных городов, прежде всего объектов критической инфраструктуры и домов. А что мы видим в действительности? Многоэтажки, где найдены неразорванные снаряды, просто ограждают сигнальными лентами. Вроде бы провели обследование участков вокруг линий электропередачи. Но ведь сами сообщили вчера о гибели двух энергетиков и ранении еще одного в результате подрыва автомобиля в Смоляниново, где боевых действий практически не было и россияне находились там с марта. В частности, «обследованы и разминированы» 83 подстанции и четыре воздушные линии в Рубежном, 47 ТП и одну ВЛ в ​​Лисичанске, 89 ТП и две ЛЭП в Северодонецке, в том числе и ту, вблизи которой погибли электрики», - написал глава Луганской ОВА.

К тому же, по информации Сергея Гайдая, на захваченных территориях Луганщины россияне предлагают работу, но неизвестно заплатят ли за нее, а безопасные условия труда оккупантами не созданы.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате обстрелов со стороны российской армии за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части региона погибли 11 человек.

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